ارتفاع أسعار النفط مع توقع تمديد أوبك+ لخفض الإنتاج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

صعدت أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، مدعومة بتوقعات إعلان تحالف (أوبك+) تمديد العمل باتفاقية خفض الإنتاج الحالية، لما بعد أبريل المقبل.

وتجتمع لجنة مراقبة خفض الإنتاج في التحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا، الأربعاء وتستمر الاجتماعات حتى الخميس، لبحث واقع سوق النفط واتخاذ قرار بشأن شكل خفض الإنتاج لما بعد أبريل القادم.

صعود العقود الآجلة

وعند الساعة (07:37 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.63 بالمئة أو 40 سنتًا إلى 64.57 دولار للبرميل.

كما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مايو/أيار بنسبة 0.60 بالمئة أو 36 سنتًا إلى 60.88 دولار للبرميل.

اتفاق خفض الإنتاج

وينص اتفاق خفض الإنتاج الحالي للنفط من جانب التحالف، على تقليص إنتاج الأعضاء مجتمعين (23 دولة)، بمقدار 7.18 ملايين برميل يوميًا، ينتهي في أبريل المقبل.

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