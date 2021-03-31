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معلمة تتواصل مع طالباتها عبر منصة مدرستي من داخل مستشفى بالطائف 

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-31

معلمة تتواصل مع طالباتها عبر منصة مدرستي من داخل مستشفى بالطائف 

متابعات الخليج 365 - الطائف

تواصلت معلمة بمحافظة الطائف مع طالباتها عبر منصة “مدرستي”، رغم تواجدها في أحد المستشفيات مرافقة لابنتها المريضة ذات الـ 7 أشهر.

صورة من داخل المستشفى

ونشرت المعلمة بالمرحلة الابتدائية هدى الثبيتي صورة لابنتها وهي ترقد على الفراش في المستشفى، في حين واصلت هي إكمال عملها خاصة مع قرب انتهاء الفصل الدراسي الثاني عقب تقديم موعد الاختبارات النهائية.

تعليم الطائف يعلق

وثمّن مدير الإدارة العامة للتعليم بالطائف جهود المعلمة هدى الثبيتي واستشعارها المسؤولية وتواصلها الإيجابي مع طالباتها، كما ثمنت إدارة المدرسة التي تعمل بها المعلمة تصرفها متمنية الشفاء لابنتها.

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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