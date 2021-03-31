عروض تقسيط السيارات نيسان باترول سفاري اقساط اقل من 1000 ريال

عروض تقسيط السيارات في السعودية لا تقف عند حد معين فيمكنك الحصول على نيسان باترول سفاري اقساط اقل من 1000 ريال أو أكبر بقدر ضئيل كما يمكنك الحصول على أحد عروض تقسيط السيارات بدون مقدم لكن في جميع الأحوال عليك التفكير بهدوء والبحث أولا عن السيارة التي تلبي طموحك وتناسب ظروفك المادية واحتياجاتك العملية ولا تضيف عليك المزيد من الأعباء الشهرية لأنك لا شك قد سمعت عن العديد من الأشخاص المتعثرين في سداد الأقساط وهم الآن مهددون بالسجن ومنهم من يكون اضطر إلى إعادة بيع السيارة لسداد الديون المتراكمة عليه وهذا أمر مهم للغاية قبل الشروع في البحث عن عروض تقسيط السيارات.

سعر نيسان باترول سفاري في السعودية

يصل سعر نيسان باترول سفاري في السعودية 183 ألف ريال تقريبًا بدون إضافة ضريبة القيمة المضافة وعند الرغبة في الحصول على نيسان سفاري اقساط اقل من 1000 ريال سيكون عليك دفع مبلغ كبير في بداية التقسيط كدفعة مقدمة في حدود 50 % من السعر واختيار التقسيط على 60 شهرًا حتى يكون القسط عند أقل مبلغ متوقع والمبلغ الباقي من ثمن السيارة سوف يتم دفعه في نهاية المدة كدفعة تملك كما يفضل أن تدفع الضريبة المضافة نقدًا كذلك لتخفيف العبء عليك شهريًا.

مواصفات نيسان باترول سفاري 2021

وهذا السعر يخص الفئة الأولى من باترول سفاري التي تأتي بمحرك سداسي الاسطوانات بسعة 4.8 لتر بقوة 280 حصانًا مع عمود كامات علوي مزدوج هذا المحرك قادر على توليد عزم دوران أقصى يصل إلى 46.0 كجم / ساعة مجهز بنظام التحكم بتوقيت الصمام VTC ونظام نيسان للتحكم بالحقن NICS الذي يوفر قوة وعزم دوران أكبر من المحركات الأخرى.

وتأتي هذه السيارة مع ناقل حركة أوتوماتيكي ذو 5 سرعات‭ ‬مع إمكانية نقل الحركة يدويًا أما على صعيد المواصفات الخارجية فتأتي السيارة مزودة برافعة‭ ‬آلية‭ ‬مدمجة‭ ‬في‭ ‬المصد‭ ‬الأمامي‭ ‬مفيدة‭ ‬جداً‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة إضافة إلى خطاف خلفي بتصميم حديث يساعد في قطر المركبات المعطلة وجرها مع حساسات أماميه وخلفيه وكاميرا متعددة الزوايا 360 درجة في الخلف وجنوط مقاس 17 أنش لون رمادي غاق.