أهمية الدلتا الجديدة في مصر.. 10 فوائد تنتظر المصريين و5 ملايين فرصة عمل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتحرك مصر في كل اتجاه بمشروعات عملاقة آخرها الدلتا الجديدة لعبور فترة تأخر دامت لأكثر من 5 أعوام بفعل توترات تبعت أحداث يناير 2010.

كما تسعى الحكومة المصرية إلى تجاوز فترة انكماش عالمي بفعل تفشي فيروس كورونا، من هنا وإلى جانب مشروعات النقل العملاقة والبنى التحتية التي يعاد هيكلتها بالكامل أطلقت مصر شارة البدء لتنفيذ مشروع الدلتا الجديدة.



ونشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري الثلاثاء صورة "إنفوجراف" أوضح فيها أن الرئيس المصري قد أعطى إشارة البدء لتنفيذ مشروع "الدلتا".

وأوضح المركز أنه سيتم تنفيذ مشروع "الدلتا" بعد دراسات وافية أجرتها فرق من عدة جهات ووزارات، لتؤكد بعدها صلاحية أرض المشروع الواقعة في الساحل الشمالي الغربي بمنطقة محور الضبعة لزراعة أنواع المحاصيل كافة، وذلك على امتداد مساحة 1.5 مليون فدان.

أهم المعلومات عن مشروع الدلتا الجديدة

في التقرير التالي نستعرض أهم المعلومات عن مشروع الدلتا الجديدة وما العائد منه؟

مشروع الدلتا الجديدة يقام على 1.5 مليون فدان.

يهدف مشروع الدلتا الجديدة إلى استيعاب الزيادة السكانية في الدلتا والوادي من شباب الخريجين في قرى متطورة وحديثة.

يستهدف مشروع الدلتا الجديدة تعويض الفقد في الأراضي الزراعية من البناء الجائر.

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجه بالانتهاء من مشروع الدلتا الجديدة خلال عامين فقط.

بعد توجيهات الرئيس تم دمج مراحل التنفيذ في مرحلة واحدة وضغط الجدول الزمني.

يخفف مشروع الدلتا الجديدة الضغط على الدلتا والوادي ويوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة

موقع المشروع متميز حيث يقترب من الدلتا القديمة وبه شبكة قوية من الطرق، ويقترب من الموانئ وهو ما يدعم الصادرات الزراعية إلى الأسواق العالمية.

الدراسات تؤكد أن المنطقة يمكن أن تستوعب زراعة مليون فدان و100 ألف فدان، منها نصف مليون في مشروع مستقبل مصر، و600 ألف فدان أخرى في محور الضبعة.

الرئيس السيسى وجه بالبدء بمشروعات شباب الخريجين.

مراحل التنفيذ سوف تتم بشكل متواز بين الجهات التي تقوم على المشروع من إنشاء طرق واستصلاح أراض وحفر آبار ومحطات صرف وإمدادات كهرباء، لتتم خلال عامين فقط.





فرص عمل

من جهته قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة المصرية، إن الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى الآن تهتم بشكل كبير بالقطاع الزراعي لتوفير الأمن الغذائي للمواطن المصري، لأنه يمثل صلب الأمن القومي المصري، لذلك كان هناك اهتمام كبر من القادة السياسيين بالتوسع في المنظومة الزراعية.

وأضاف القرش، في تصريحات، أن الدولة المصرية اهتمت بجميع المجالات التي لها صلة بالقطاع الزراعي سواء كان إنتاجا نباتيا أو إنتاجا حيوانيا أو إنتاجا سمكيا أو المستلزمات التي تستخدم في الإنتاج الزراعي، موضحا أن الدولة على مدار السنوات الماضية أطلقت العديد من المشاريع الزراعية الكبرى، مثل مشروع الواحد ونصف مليون فدان، ومشروع الميلون رأس ماشية.

موعد الانتهاء من تنفيذ مشروع الدلتا الجديد

وأشار متحدث وزارة الزراعة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف بتنفيذ مشروع الدلتا الجديدة على مدار سنتين، موضحا أن منطقة مشروع الدلتا جديدة وقريبة جدا من الدلتا القديمة، لتوفير جميع الخدمات للمزارعين بسهولة وفي أقرب وقت، موضحا أن هذا المشروع هدفه توسيع المناطق الزراعية بالمنطقة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني.

وأكد القرش، أن هذا المشروع سيكون له عائد اقتصادي كبير على الدولة المصرية، بالإضافة إلى أنه سيوفر أكثر من 5 ملايين فرصة عمل لأهالي هذه المنطقة، مشيرا إلى أن هذه المنطقة بها أراض كبيرة خصبة وصالحة للزراعية، وتم التنسيق مع وزارة الري لتوفير المورد المائي، بالإضافة إلى أنه تم التنسيق أيضا من الهيئة الهندسية لتوفير شبكة الطرق لسهولة التنقل بين المناطق.

وأوضح أن كل هذا العوامل ستساعد في التوسع والاستغلال الأمثل للمساحة الزراعية للدولة، حيث إن الزراعة في مصر كانت محصورة في 5% من مساحة الدولة المصرية الكلية.