تنبيه من سحب رعدية ونشاط في الرياح على منطقة ‏حائل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل – بمشيئة الله تعالى – تتضمن سحبًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق (حائل، الجوف، والحدود الشمالية)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الرياض، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة. على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد تصل مترين ونصفًا شمالًا، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج جنوبًا، متوسط الموج إلى مائج (شمالًا).

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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