شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم يعلق على برنامج شريك السعودية الذي أطلقه ولي العهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على برنامج شريك السعودية الذي أطلقه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

وقال آل الشيخ : برؤية تنموية شاملة، وإنجازات متواصلة، يدشن سمو ولي العهد حفظه الله برنامج شريك السعودية؛ لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتمكينه برؤية محفّزة، واستثمارات متنوّعة، وإنفاق عالٍ وحقيقي لتنمية اقتصاد الوطن، وخلق فرص عمل جديدة لأبنائه، ولمزيد من الثقة والتفاؤل بالحاضر والمستقبل.

وكان صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أطلق برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث عقد سموه لقاء مع القطاع الخاص.