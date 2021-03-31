شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. فتاة تثير الجدل بالرقص داخل مركز تجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أثار مقطع فيديو الجدل؛ حيث ظهرت فيه فتاة ترقص داخل مركز تجاري، وهي ترتدي عباءة وتغطي وجهها.

وأظهر الفيديو، الفتاة أثناء تثبيت هاتفها الجوال ومن ثم تقوم بالرقص بشكل حماسي على أنغام إحدى الأغاني داخل مركز تجاري، وسط انتقادات حادة من المغردين.

واستنكر المغردون المقطع، فيما تساءلوا إذا كانت فتاة حقا أم رجلا يرتدي ملابس امرأة ، بينما انتقد آخرون هذا الفعل الغريب، مؤكدين أن الأماكن العامة لها خصوصيتها واحترامها، وطالب البعض بالقبض على صاحبة المقطع لمخالفتها قواعد الذوق العام في المملكة.