شكرا لمتابعة خبر عن "المرور" يوضح طريقة استرداد قيمة المخالفة في حال قبول الاعتراض بعد السداد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور آلية استرداد قيمة المخالفة المرورية بعد سدادها في حال قبول الاعتراض المقدم على تطبيق "أبشر".

وقالت الإدارة إن مبلغ المخالفة المسدد يتم إعادته على نفس الحساب المسدد منه آلياً بعد أن يتم إصدار قرار من الهيئة المرورية التي تقدمت بالاعتراض لديها بإعادة مبلغ السداد.

جاء ذلك رداً على سؤال وجهه شخص للمرور قال فيه أنه سجلت عليه مخالفة مرورية وتقدم بالاعتراض، ونظراً للتأخير في الرد قام بالسداد، وعقب تلقى رسالة بقول الاعتراض ورفض المخالفة.