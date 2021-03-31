شكرا لمتابعة خبر عن وزير الداخلية يبرز مزايا برنامج شريك السعودية للقطاعين العام والخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف على أهمية برنامج شريك السعودية الذي دشنه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

وقال وزير الداخلية على حسابه الرسمي في " تويتر " : السعي الدائم لسمو سيدي ولي العهد بأن يكون وطننا رائداً اقتصادياً وتنموياً يتجلى في "برنامج شريك السعودية" والذي يعزز من تمكين القطاعين الخاص والعام ويدعم بشكل أساسي التنمية والازدهار الاقتصادي في المملكة.

وأضاف وزير الداخلية : برنامج شريك السعودية ينعكس إيجاباً على الأمن والاستقرار بمفهومه الشامل.

الجدير بالذكر أن البرنامج التشاركي يهدف إلى مساعدة شركات القطاع الخاص على تحقيق أهدافها الاستثمارية، وتسريع ضخ استثمارات تقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030، وزيادة وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بما يجعل الاقتصاد السعودي بين أكبر الاقتصادات العالمية .