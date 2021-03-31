شكرا لمتابعة خبر عن "الغرف التجارية" تحذر من تزييف الحوثيين العملة السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مجلس الغرف التجارية، عن تلقيه خطابًا من وزارة التجارة بشأن توفر معلومات حول قيام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بتزييف العملة السعودية بإشراف إيراني.

وأكدت الغرف التجارية على منتسبيها بضرورة أخذ الحيطة والحذر والتشديد في فحص الأوراق النقدية فحصًا دقيقًا بجميع أنواعها وفئاتها.

وأشارت إلى أنه عند الاشتباه بأي ورقة نقدية، يجب الاتصال بالجهات الأمنية وإشعار البنك المركزي السعودي بصفة عاجلة.