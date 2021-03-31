شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. قصة الخلاف بين طلال مداح ومحمد عبده على أغنيتَي "أرفض المسافة" و"جمرة غضى" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المؤرخ الفني، علي فقندش، عدم وجود مشاكل أو معارك فنية وقعت بين الفنانين طلال مداح ومحمد عبده، مضيفا أن الخلاف الذي دار بينهما كان على أغنيتَي "أرفض المسافة" و "جمرة غضى".

وأضاف، خلال استضافته في برنامج "وينك" المذاع على قناة روتانا خليجية، أن الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي طلب من الملك فهد أن يشارك طلال مداح ومحمد عبده لإحياء حفلات الفاتح في ليبيا، فوافق الملك على ذلك.

وأضاف أن معمر القذافي كان يحب الشعر فارتجل نصا غنائيا وجعله بحكم المسابقة بينهما، ولحن طلال مداح الأغنية وقام بغنائها، كما قام محمد عبده بتلحينها.

وأشار إلى أن في نفس الرحلة التي جمعت بين الفنانين كشف محمد عبده عن لحن أغنيتي «أرفض المسافة، وجمرة غضى»، وأعجب طلال مداح بهما فعرض على محمد عبده أن يغني اللحنين، على أن يقوم محمد عبده بالغناء بألحانه لكن الأخير رفض ذلك، ومنها انطلقت شرارة الخلاف بينهما.