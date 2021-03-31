الأرصاد: 9 مناطق تتأثر بنشاط الرياح والأتربة والسحب الرعدية.. الأربعاء

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة نشاطًا للرياح والأتربة المثارة وتشكل سحب رعدية مصحوبة بتدنّ في مدى الرؤية ونشاط للرياح السطحية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق الشرقية «الخفجي، حفر الباطن، قرية العليا» والرياض «الدوادمي، عفيف، الرين، المجمعة، الزلفي، المزاحمية، شقراء، السليل، وادي الدواسر» وعسير «بيشة، تثليث» ونجران «بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، نجران، يدمة» تشهد رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنّ في مدى الرؤية.

وتؤثر حالة مناخية مماثلة على المدينة المنورة «الحناكية، المهد، وادي الفرع، العلا، المدينة المنورة، خيبر» ومكة المكرمة «الخرمة، المويه، رنية، تربة، الجموم، الكامل، بحرة، العاصمة المقدسة».

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن مناطق الحدود الشمالية «العويقيلة، رفحاء» والقصيم «البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء» وحائل «الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق» تشهد رياح نشطة وتكون سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في الرؤية.