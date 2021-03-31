«الوطني للأرصاد» ينبه إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظات (الحناكية والمهد ووادي الفرع والعلا وخيبر)، مشيرًا إلى أنها تبدأ الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحًا نشطة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية، وارتفاعاً في الأمواج، وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق (حائل، الجوف، والحدود الشمالية)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الرياض، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية).

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