«السديس»: «شريك» يحقق المقاصد الشرعية والمكاسب الوطنية على ضوء رؤية المملكة 2030

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لبرنامج شريك، والذي يدعم الشركات المحلية .

وقال السديس: إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يسعى لتحقيق التطور والتقدم الاقتصادي في المملكة العربية السعودية بهذه الخطوة الناجحة، والتي تدعم الشركات المحلية، والتي تمكنهم من الوصول إلى حجم استثمارات يصل إلى خمسة تريليونات ريال.

وأضاف أن تدشين برنامج شريك يحقق المقاصد الشرعية والشراكة المجتمعية والمكاسب الوطنية على ضوء رؤية المملكة 2030.

وفي الختام، دعا السديس لخادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين بدوام الخير والازدهار للبلاد، وأن يجزيهم خير الجزاء، ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر.