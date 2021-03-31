وزير النقل يحتفي بتعيين «سارة السحيمي» في مجلس إدارة الخطوط السعودية

احتفى وزير النقل، صالح الجاسر، بتعيين سارة السحيمي، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، على تعيينها عضوًا في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط لجوية العربية السعودية.

وقال الجاسر عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «أبارك للأستاذة سارة السحيمي صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينها عضوًا في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، كأول سيدة تنظم لمجلس إدارة المؤسسة منذ إنشائها قبل ٧٥ عامًا، متمنيًا لها التوفيق ولمؤسستنا دوام التقدم والازدهار».

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