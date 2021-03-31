شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: رياح وأتربة على المدينة المنورة حتى الـ 6 مساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع والعلا وخيبر.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحًا نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعاً في الامواج وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ 10 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساء.