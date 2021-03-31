أبو عتيق : هيئة عقارات الدولة أثبتت كفاءتها بإزالة المعوقات التي تواجه المطورين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

ثمّن الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار الأستاذ ياسر أبو عتيق الدعم غير المحدود الذي قدمته هيئة عقارات الدولة في إصدار الصكوك الشاملة (الموحدة) لوجهة “مسار”، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة في بذل الغالي والنفيس لإنجاز المشاريع التطويرية الكبرى خدمةً للحجاج والمعتمرين والزوار، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

دور هيئة عقارات الدولة:

ولفت أبو عتيق إلى أن الهيئة العامة لعقارات الدولة وبالرغم من حداثة تكوينها، إلا أنها أثبتت كفاءتها لإيجاد حلول مبتكرة لإزالة المُعوّقات التي تواجه المطوّرين؛ مشيدًا بالطريقة المثالية والاحترافية التي تعمل بها الهيئة من أجل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسريع إنجاز المشاريع الريادية.

وأعرب أبو عتيق عن شكره لمحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، لاهتمامه بالتعاون وتكامل الأدوار بين الهيئة العامة لعقارات الدولة والقطاعات العامة والخاصة، بما يسهم في دعم الحراك الاقتصادي والتنموي وخلق بيئة عمرانية متكاملة ومزدهرة في المملكة بشكل عام وفي العاصمة المقدسة بشكلٍ خاص سيّما وجهة “مسار”، التي تتميز بتركيزها على جذب الاستثمارات وفتح الفرص الواعدة أمام المستثمرين للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

مزايا الصكوك الشاملة:

جديرٌ بالذكر أن الصكوك الشاملة (الموحدة) ستلعب دورًا رئيسًا في زيادة الناتج المحلي، وذلك من خلال فتحها باب الفرص الاستثمارية طويلة الأجل، وتركيزها على استقرار البيئة الاستثمارية؛ حيث إن إصدار الصكوك وتوثيقها يساهم في جذب المستثمرين المؤسساتيين الراغبين في الاستثمار الآمن طويل الأجل عن طريق التطوير العقاري في مدينة مكة المكرمة ورفع كفاءته وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

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