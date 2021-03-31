شركة الكهرباء: اكتمال مشروع العدادات الذكية قريبًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد السديري، أن الشركة ستعلن في وقت قريب عن اكتمال مشروع العدادات الذكية.

اكتمال المشروع

وقال السديري في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن المشروع مر بظروف صعبة تزامنًا مع جائحة كورونا عام 2020، لكنه اكتمل بفضل رجال وأبطال الشركة والمتابعة المستمرة من وزارة الطاقة وهيئة تنظيم المياه والكهرباء.

تفاصيل الاستهلاك

وأشار إلى أن المواطنين سيفرحون قريبًا بتقديم أسلوب ذكي يمكّن المشترك من معرفة تفاصيل استهلاكه، ويساعد في إعادة التيار عند انقطاعه لأي سبب من الأسباب دون الحاجة لإرسال فرق للميدان.

وتابع السديري أن مؤشرات قياس الخدمة بالشركة أظهرت انخفاض عدد الانقطاعات للتيار في عام 2020 بنسبة 35%.

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