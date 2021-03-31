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سحب ممطرة مصحوبة برياح نشطة على 7 مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق (حائل، الجوف، والحدود الشمالية)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الرياض، المدينة المنورة، القصيم ، الشرقية).
حركة الرياح السطحية
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة. على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين قد تصل مترين ونصف شمالاً ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج جنوباً، متوسط الموج إلى مائج (شمالاً).
حالة الخليج العربي
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-35كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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