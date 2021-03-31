شكرا لمتابعة خبر عن مواطن ينتحل صفة محامٍ وينصب على سيدة أعمال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تعرضت سيدة أعمال للنصب والاحتيال من قبل شخص انتحل صفة محامي، وأوهمها بأنه لديه خبرة في مجال المحاماة.

وكانت المحكمة الجزائية في الرياض أدانت مواطنا بانتحال صفة محامٍ والترافع كوكيل في أكثر من ثلاث قضايا في فترة زمنية واحدة.

وقررت المحكمة حبس المواطن 30 يوما مع وقف التنفيذ ثلث المدة، وتغريمه 10 آلاف ريال في الحق العام واكتسب الحكم القطعية، بحسب عكاظ.

وكان المتهم قد ظل يمارس نشاطه بهذه الصفة في مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية مستغلا تشابه لقبه بمحامٍ يمت له بصلة قرابة.

ومن جانبها شددت سيدة الأعمال على أنها ستواصل دعواها في الحق الخاص ضد المتهم، وطالبت باستعادة المستندات التي بحوزته، منها كشف الإرث وحسابات بنكية وشهادة وفاة المورث.