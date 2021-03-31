شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق (حائل، الجوف، والحدود الشمالية)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الرياض، المدينة المنورة، القصيم ، الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة. على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين قد تصل مترين ونصف شمالاً ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج جنوباً، متوسط الموج إلى مائج (شمالاً)، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-35كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .