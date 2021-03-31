شكرا لمتابعة خبر عن بعد الموافقة عليه.. أبرز أهداف نظام التبرع بالأعضاء البشرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافق مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، على نظام التبرع بالأعضاء البشرية، والذي يستهدف تنظيم إجراءات عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء وتطويرها للمحافظة على الحياة البشرية، متضمنًا 28 مادة.

ويتضمن النظام، آليات وإجراءات ترخيص المنشآت الصحية وتحديد مسؤولياتها، فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء وزراعتها.

كما يتضمن النظام الجديد منع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الاتجار بالأعضاء البشرية.

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