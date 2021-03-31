شكرا لمتابعة خبر عن هل يشترط أخذ اللقاح لعمرة رمضان؟.. " الحج والعمرة " تجيب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أوضحت وزارة الحج والعمرة ما إذا كان يشترط تلقي المعتمرين اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، أم لا.

وأجاب مركز التواصل وخدمات المستفيدين، على استفسار شخص قال فيه: "هل يشترط أخذ اللقاح لعمرة رمضان. ".

وأوضح مركز التواصل وخدمات المستفيدين، أنه حتى الأن غير مطلوب تلقي اللقاح للعمرة.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة قد أصدرت تعميماً للقطاعات العاملة في الحج والعمرة اشتراط تحصين كافة العاملين في منظومة مقدمي الخدمات والمحلات التجارية اعتباراً من تاريخ 1 رمضان 1442هـ.