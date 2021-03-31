شكرا لمتابعة خبر عن رسالة هامة من سفارة المملكة في أيرلندا للمواطنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الحكومة الايرلندية عن تخفيف تدريجي لبعض القيود المتبعة لمكافحة انتشار جائحة كورونا

وتدخل الإجراءات حيّز التنفيذ اعتباراً من ١٢ أبريل القادم، وتشمل عودة الطلاب للمدارس بشكل كامل، والسماح بالاجتماع بعائلة واحدة فقط على أن يكون في أماكن عامة.

كما سيتم السماح بالسفر داخل المقاطعة أو في نطاق ٢٠ كم من المنزل في حال تجاوز حدود المقاطعة.

ووجهت سفارة المملكة في أيرلندا للمواطنين هناك رسالة بضرورة التقيّد بتلك التعليمات، حفاظاً على سلامتهم وعدم التعرض للمساءلة القانونية.