شكرا لمتابعة خبر عن سارة بنت جماز عضوًا بمجلس إدارة الخطوط السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قرر مجلس الوزراء، في جلسة الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تعيين الأستاذة سارة بنت جماز السحيمي، عضوًا في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ممثلةً عن القطاع الخاص.

ومن أبرز المناصب التي شغلتها السحيمي، منصب الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية، وعضو في مجلس الإدارة منذ مارس 2014م، ومنصب مدير تنفيذي ورئيس قسم الاستثمار في إدارة الأصول بشركة جدوى للاستثمار، وقد انضمت إليها في مايو 2007 كمدير أول محافظ استثمارية، وهي المرة الأولى التي تتولى فيه امرأة هذا المنصب منذ تأسيس الشركة في عام 2007 بقرار من مجلس الوزراء.

وتعد سارة بنت جماز أول امرأة سعودية تشغل منصبًا رفيعًا في إدارة سوق المال السعودية "تداول"، منذ تأسيس شركة السوق المالية السعودية.