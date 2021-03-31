شكرا لمتابعة خبر عن أكثر من 8 مليار ريال أنفقها المستهلكون في المملكة خلال أسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف البنك المركزي السعودي، عن تفاصيل أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع الماضي 21 - 27 مارس، والتي تمت من خلال نقاط البيع.
وتركز إنفاق المستهلكين عبر عمليات نقاط البيع في المملكة بالأسبوع الماضي في قطاع الأطعمة والمشروبات؛ بقيمة 1.39 مليار ريال، يليه قطاعات أخرى بقيمة 1.24 مليار.
وجاء قطاع المطاعم والمقاهي ثالثا بقيمة 1 مليار ريال، تلاه الملابس والأحذية رابعا بحجم إنفاق بلغ 764 مليون ريال.