كشف البنك المركزي السعودي، عن تفاصيل أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع الماضي 21 - 27 مارس، والتي تمت من خلال نقاط البيع.

شكرا لمتابعة خبر عن أكثر من 8 مليار ريال أنفقها المستهلكون في المملكة خلال أسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

محمد يوسف

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