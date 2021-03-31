شكرا لمتابعة خبر عن التشهير بصاحب مؤسسة متخصصة في بيع قطع الغيار بحائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التجارة عن التشهير بصاحب مؤسسة تختص في بيع قطع الغيار بمدينة حائل بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لحيازة وعرض قطع غيار سيارات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

وعرضت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بحائل متضمناً غرامة مالية خمسون ألف ريال، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.

وأكدت وزارة "التجارة" على حرصها واهتمامها بحماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.