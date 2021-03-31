شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد: 27 تريليون ريال ستنفق داخل المملكة خلال 10 سنوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إن نحو 27 تريليون ريال ستنفق داخل المملكة خلال 10 سنوات.
وأضاف، خلال لقائه مع رجال الأعمال والمسؤولين من القطاع الخاص، أن صندوق الاستثمارات سيضخ استثمارات محلية بـ 3 تريليونات ريال حتى 2030.
يذكر أن ولي العهد أطلق برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز مرونة وقدرات الشركات الكبرى إقليمياً وعالمياً، و تعزيز مكانة حكومة المملكة.
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