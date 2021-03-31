شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد: 27 تريليون ريال ستنفق داخل المملكة خلال 10 سنوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان ، إن نحو 27 تريليون ريال ستنفق داخل المملكة خلال 10 سنوات.

وأضاف، خلال لقائه مع رجال الأعمال والمسؤولين من القطاع الخاص، أن صندوق الاستثمارات سيضخ استثمارات محلية بـ 3 تريليونات ريال حتى 2030.

يذكر أن ولي العهد أطلق برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز مرونة وقدرات الشركات الكبرى إقليمياً وعالمياً، و تعزيز مكانة حكومة المملكة.

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