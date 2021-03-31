محمد الفلاح - تعين 12 وزيرا مفوضا في وزارة الخارجية

الأربعاء 31 مارس 2021

عين العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، 12 وزيراً مفوضاً في وزارة الخارجية.



وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الدوري برئاسة الملك سلمان، تعيين 12 وزيراً مفوضاً في وزارة الخارجية، وهي وظيفة رفيعة المستوى في الحكومة، كما أوردت أسماء الموظفين الجدد في الوزارة.

ووظيفة الوزير المفوض، هي إحدى المراتب الدبلوماسية المنصوص عليها وفق اتفاقية ڤيينا المنظمة للعلاقات الدبلوماسية والموقعة في 1961، وهذه المرتبة هي المرتبة الأقل مباشرةً من مرتبة السفير، وتعطيه صلاحيات لتمثيل بلاده لدى حكومة الدولة المضيفة.

وتاليا قائمة المعينين بوظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية:

ـ صقر بن سليمان بن حمدي القرشي.

ـ محمد بن عبدالله بن محمد العجمي.

ـ صالح بن عبدالله بن عبدالرحمن النويصر.

ـ محمد بن فؤاد بن نوري جستنيه.

ـ ماجد بن عبدالرحمن بن مرثع العتيبي.

ـ معيض بن عيد بن معيض السلمي.

ـ فراج بن نادر بن فراج الدوسري.

ـ وجدي بن حسن بن معتوق محرم.

ـ سعود بن مشبب بن محمد آل مساعد.

ـ سلطان بن محمد بن عيسى حسين مهاوش.

ـ عبدالهادي بن عبيدان بن رايد العتيبي.

ـ عامر بن علي بن أحمد الشهري.