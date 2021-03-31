السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 506 إصابات بفيرورس كورونا



سئول 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 506 إصابات جديدة بفيروس

وأشارات وكالة السيطرة على الأمراض والوقاية منها بكوريا الجنوبية اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 103 آلاف و88 , فيما بلغ مجموع الوفيات 1731 .

// انتهى //

06:27ت م

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سئول 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية 506 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و حالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية .وأشارات وكالة السيطرة على الأمراض والوقاية منها بكوريا الجنوبية اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 103 آلاف و88 , فيما بلغ مجموع الوفيات 1731 .// انتهى //06:27ت م0024

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