سياسي / خفر السواحل الليبي ينقذ 189 مهاجرًا غير شرعي



طرابلس 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس

أنقذ خفر السواحل الليبي يوم أمس ، 189 مهاجرًا غير شرعي من الغرق قبالة سواحل العاصمة طرابلس.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية الليبية، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية، قبل أن تتسرب المياه إلى قوارب صغيرة كانوا على متنها.

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05:59ت م

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