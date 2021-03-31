تعرف الآن على خطوات التسجيل وشروط التمويل الشخصي بمصرف الراجحي 1442هـ

يقدم مصرف الراجحى بالمملكة العربية السعودية لكافة عملائه العديد من الخدمات البنكية التمويلية ذات العروض المميزة، كما يستهدف كذلك قضاء حاجة وإحتياج المواطنين وكذلك الي التقدم والإرتقاء بالمستويات الإقتصادية وتنشيطها بالمملكة السعودية، وضخ إستثمارات جديدة والتي من شأنها توفير فرص عمل مختلفة للشباب داخل المملكة، وعلى ذلك فإنه يمكن الآن للمواطنين التقديم على قرض أو تمويل شخصي من خلال مصرف الراجحى بصورة إلكترونية دون الحاجة إلي الذهاب الى المصرف، الأمر الذي من شأنه يحد من تفشي الحالة الوبائية المنتشرة في العالم مؤخراً والتي تعرف بإسم فيروس كورونا (كوفيد- 19)، وعلى ذلك يمكنكم التعرف الآن من خلال موقعنا نجوم مصرية على شروط التمويل الشخصي بمصرف الراجحي 1442هـ، وذلك من خلال متابعة السطور القادمة.

تابع شروط التمويل الشخصي بمصرف الراجحي الجديدة:

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قد أوضح مصرف الراجحى أنه هناك شروط وضوابط جديدة يجب أولاً أن تتوفر في كل مستفيد يرغب في الحصول على التمويل، وهي كما يلي:-

يشترط أولاً أن يكون المتقدم للحصول على التمويل الشخصي من مصرف الراجحى، أن يتراوح عمره مابين 25 سنة ميلادية و 65.

كما يشترط كذلك أن يكون المتقدم للإقتراض، لا يقل الدخل الشهرى له عن عشرة آلاف ريال سعودى.

كذلك يشترط عند الحصول على التمويل أن يلتزم المستفيد بدفع أقساط القرض فى موعدها المحدد.

كما يشترط أن يقوم المقترض بتحويل راتبه من البنك الذى يتعامل معه إلي مصرف الراجحى، أو فتح حساب جديد في حالة عدم وجود حساب.

الآن خطوات التقديم على تمويل شخصي بمصرف الراجحي إليكترونياً: