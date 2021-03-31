أخبار السعودية اليوم.. ولي العهد يدشن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.. وفيديو يوثق لحظة تدمير طائرة مفخخة للحوثيين

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية)، عبر اجتماع افتراضي برئاسته، ومشاركة عدد من الوزراء وكبار رجال الأعمال ورؤساء شركات كبرى بالمملكة، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وإلى التفاصيل:

كلمة ولي العهد بعد إطلاق برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية)، اليوم الثلاثاء، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام، مؤكدًا أن المملكة ستشهد خلال السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات، بواقع ثلاثة تريليونات ريال، يقوم بضخها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030، كما أعلن مطلع العام الجاري، بالإضافة إلى أربعة تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وسيعلن عن تفاصيلها قريبًا.

برنامج شريك.. «شرطان» لاستفادة الشركات.. والدعم يشمل مجالات عدة

دشن سمو الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع) برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك» لتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في النمو المستدام للاقتصاد الوطني؛ حيث يهدف إلى ترسيخ سمعة المملكة كقوة اقتصادية عالمية مستدامة وطموحة ومزدهرة، وللاستفادة من البرنامج، يجب على الشركات الكبرى إثبات قدرتها على استثمار بحد أدنى يبلغ 20 مليار ريال على مدى العقد المقبل، والقدرة على استثمار 400 مليون ريال في كل مشروع إضافي، لامتلاك المؤهلات اللازمة للحصول على دعم البرنامج.

بالفيديو.. ولي العهد: نستهدف استثمارات بـ5 تريليونات ريال لتحفيز النمو وخلق وظائف هائلة

أكد سمو الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، أن الشراكة مع القطاع الخاص، هي استثمار طويل الأجل، وقال ولي العهد: «نهدف لدعم الشركات المحلية للوصول لحجم استثمارات بـ5 تريليونات ريال، والاستثمارات ستحفز النمو وستخلق فرصا هائلة ووظائف جديدة في السوق»، وقال الأمير محمد بن سلمان: «الاستثمارات ستحفز النمو وستخلق فرصا هائلة ووظائف جديدة في السوق، مجموع الاستثمارات الذي سيضخ 12 تريليون ريال حتى 2030».

«برنامج شريك».. أسباب التسمية وأهداف الاستراتيجية للقطاعين العام والخاص

يُعد إنشاء قطاع خاص نشط ومزدهر إحدى الأولويات الوطنية للمملكة، ويشكّل قوة دافعة وراء إيجاد برنامج استثمارات الشركات الكبرى، ويشكّل البرنامج، المسمى اختصارًا «شريك»، إطار عمل حكومي تعاوني يقوده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويهدف إلى إطلاق ما يصل إلى 5 تريليونات ريال من استثمارات القطاع الخاص حتى عام 2030. وجرى تصميم البرنامج لتقديم الدعم عبر عدد من الركائز تشمل التعاون المالي والنقدي والتشغيلي والتنظيمي واستثمار الأصول.

فيديو يوثق لحظة تدمير طائرة مفخخة للحوثيين أٌطلقوها باتجاه المملكة

وثق تحالف دعم الشرعية باليمن، لحظات تدمير طائرة مسيرة لميليشيا الحوثي الإرهابية (المدعومة من إيران) حاولت استهداف منطقة جازان؛ حيث نشرت «الإخبارية» عبر حسابها على «تويتر» لحظة اعتراض المسيرة المفخخة، وأعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المملكة، قائلا إنه تمكن من اعتراض إحدى الطائرتين فوق اليمن، فيما اعترض الثانية قبل استهداف المدنيين في جازان.

وزير الخارجية: التسوية السياسية بإشراف أممي شرط المساهمة في إعادة إعمار سوريا

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إن التسوية السياسية بإشراف أممي الحل الوحيد للأزمة السورية، وشرط المساهمة في إعمار سوريا، وأوضح أن إيران تنفذ خطة تغيير طائفي وسكاني في سوريا، مطالبًا إياها بوقف مشروعها الطائفي في سوريا.

وزارة التعليم: فتح بطاقات الترقية على الوظائف الإدارية 25 شعبان

دعت وزارة التعليم جميع منسوبيها ممن تنطبق عليهم ضوابط وشروط الترقية إلى تحديث بياناتهم الوظيفية في نظام (فارس)، ومنصة (بياناتي الوظيفية) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك لمن يشغلون المرتبة الثالثة عشرة فما دون؛ حيث سيتم فتح بطاقة الترقية على نظام (فارس) اعتبارًا من تاريخ 25 /8/ 1442هـ وحتى تاريخ 15/ 10/ 1442هـ، وذلك انطلاقًا من اهتمام الوزارة بمنسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية، ولما تمثله الترقية من أهمية وأثر في تطوير الكوادر البشرية، واستمرارًا لجهود الوزارة في ترقية منسوبيها كما أُعلن مؤخرًا بتاريخ 28/ 6/ 1442 عن ترقية أكثر من 12 ألف موظف وموظفة في عملية ترقيات غير مسبوقة، واستكمالاً لتلك الجهود.

النيابة العامة تقرر إنشاء دائرة التحقيق في جرائم البيئة بعد مبادرتي ولي العهد

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإنشاء دائرة تختص بالتحقيق في جرائم البيئة؛ وذلك بهدف تعزيز الحماية الجنائية للبيئة ومكوناتها الطبيعية في ظل التنظيمات الحديثة التي تعنى بالجوانب الوقائية والإجرائية كنظام الزراعة الصادر حديثًا والمنطوي على إسناد اختصاص التحقيق والادعاء في مخالفات أحكام المادتين (٢٨ – ٢٩) للنيابة العامة، ويأتي ذلك انطلاقًا من مبادرتي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان(ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر».

7 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 556 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الـ «24» ساعة الماضية، وتصدرت منطقة الرياض عدد الإصابات اليومية بالفيروس فسجلت 228 حالة، وسجلت المنطقة الشرقية 93 حالة وسجلت مكة المكرمة 87 حالة، والقصيم 27 والحدود الشمالية 26 والمدينة المنورة 23 وحائل 22 وعسير 17 حالة. فيما سجلت منطقة تبوك 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وسجلت جازان 8 حالات والجوف 6 ونجران 4 والباحة 3 حالات.

وزارة الصحة: أصحاب «وضع محصَّن» ليسوا ملزمين بالحجر بشرط

جددت وزارة الصحة، التأكيد على أن المصنفين بـ «وضع محصَّن» في تطبيق توكلنا، ليسوا ملزمين بدخول الحجر الصحي طالما لم تظهر عليهم أعراض تنفسية، وقالت الوزارة: إنَّ من استكمل التطعيم (ضد فيروس كورونا) وأصبح وضعه «محصنا» في توكلنا ولم تظهر عليه أعراض تنفسية؛ فلا يلزمه الدخول في الحجر؛ لكن يجب عليه الاستمرار في الاحترازات العامة، مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة.

«الصحة»: 556 إصابة جديدة بكورونا و7وفيات

أعلنت وزارة الصحة, الثلاثاء، تسجيل 556 إصابة جديدة بكورونا و7وفيات، ودعت الصحة إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الاحترازات الوقائية لضمان سلامة أفراد المجتمع للوصول جميعًا إلى بر الأمان بإذن الله، حاثةً على المبادرة للتسجل في تطبيق صحتي للحصول على موعد لأخذ لقاح كورونا، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

«المرور» يوضح مصير «الزيادة المسحوبة بنكيًا» عند سداد رسوم الرخصة

أوضح المرور السعودي آلية تجاوز مشكلة زيادة المبلغ المسحوب بنكيًّا (من قائد المركبة) عند دفع رسوم تجديد الرخصة عن المبلغ المطلوب نظاميًّا، وقال: «إنَّ النظام المالي للمرور عبر مواقع البنوك يزود المستفيدين بالمبلغ المطلوب باحتساب الرسوم والغرامات معًا»، وذلك ردًا على تساؤل ورد عبر حساب «المرور السعودي» الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

التأمين ضد هروب العمالة المنزلية ورفضها العمل وإنهائها التعاقد.. قريبًا

أنهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبالتنسيق مع البنك المركزي، الإجراءات والدراسات المتعلقة بالتأمين ضد هروب العمالة المنزلية، أو رفضها العمل أو عدم الرغبة في إكمال فترة التعاقد، وتعتزم وزارة الموارد البشرية، إصدار قرار في وقت قريب، في هذا الشأن؛ مشيرة إلى أن وثيقة التأمين ستكون اختيارية، وتستفيد منها أيضًا العمالة المنزلية، وتعوض وثيقة تأمين العمالة المنزلية المستفيدين من قبل شركات التأمين، بقيمة تكاليف الاستقدام في حالة هروب العمالة أو في حالة امتناعها عن العمل في الفترة المتبقية من العقد، وذلك بعد انقضاء فترة 3 أشهر، كما يتم تعويض العامل المنزلي بالرواتب المتأخرة.

«أمطار الأربعاء».. الحصيني يتوقع المناطق المتأثرة بالحالة المناخية

توقَّع خبير الأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من مكان لآخر من خفيفة إلى متوسطة، وقد تكون مصحوبة بحبات برد ويسبقها نشاط الرياح السطحية، وذلك بدءًا من اليوم وحتى صباح غدٍ الأربعاء، وتابع عبر تويتر، أن الأمطار المتوقعة ستكون متفاوتة من مكان لآخر من خفيفة إلى متوسطة، وقد تكون مصحوبة بحبات برد ويسبقها رياح سطحية نشطة على أجزاء من مناطق: «الباحة وعسير ومكة (خاصة المرتفعات) والمدينة المنورة وحائل» والأجزاء الغربية من القصيم وأجزاء من شرق الجوف وشرق الحدود الشمالية.

«الأرصاد» عن طقس رمضان: أمطار على أغلب مناطق المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد، مناخ شهر رمضان المبارك «أبريل - مايو»، مشيرًا إلى هطول أمطار على منطقة مكة المكرمة، وذكر المركز –عبر تويتر- أن الأمطار ستكون أعلى من المعدل على منطقة مكة المكرمة «مكة المكرمة – جدة - الطائف»، بينما ستكون الأمطار حول المعدل على أغلب مناطق المملكة.

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