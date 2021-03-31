السعودية اليوم / مصر تسجل 693 إصابة بفيروس كورونا



القاهرة 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 693 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أمس ، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 201432 حالةً من ضمنهم 154194 حالة تم شفاؤها، و 11956 حالة وفاة.

// انتهى //

02:28ت م

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القاهرة 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 42 حالة وفاة .وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أمس ، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 201432 حالةً من ضمنهم 154194 حالة تم شفاؤها، و 11956 حالة وفاة.// انتهى //02:28ت م0019

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