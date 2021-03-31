السعودية اليوم / تونس تسجل 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس

سجلت تونس 1002 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 252171، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8788.

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00:20ت م

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تونس 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسسجلت تونس 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 28 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 252171، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8788.// انتهى //00:20ت م0008

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