السعودية اليوم / الجزائر تسجل 115 إصابة جديدة و 5 حالات وفاة بفيروس كورونا



الجزائر 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس

سجلت الجزائر 115 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة والسكان الجزائرية في بيان لها بأن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 117.061، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3089، ووصل إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 81.442.

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الجزائر 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسسجلت الجزائر 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و5 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة والسكان الجزائرية في بيان لها بأن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 117.061، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3089، ووصل إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 81.442.// انتهى //00:03ت م0001

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