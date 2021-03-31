السعودية اليوم / فرنسا تسجل 30,702 إصابة و337 حالة وفاة بكوفيد -19



باريس 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واس

سجلت فرنسا 30,702 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,585,385، فيما بلغ إجمالي الوفَيات 95,364.

// انتهى //

23:26ت م

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باريس 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسسجلت فرنسا 30,702 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) و 337 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,585,385، فيما بلغ إجمالي الوفَيات 95,364.// انتهى //23:26ت م0276

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