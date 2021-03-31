

حفر الباطن 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم، في مقر الضيافة بالمحافظة، مدير قطاع الاتصالات بالجبيل عبدالله بن مشبب عيبان.

واستعرض سموه خلال اللقاء, مشروعات الشركة التي يجري تنفيذها بالمحافظة، وفي مقدمتها خدمات شبكة الجيل الخامس، التي تغطي جزءاً من المحافظة، مشدداً سموه على مضاعفة الجهود لتقديم مزيد من الخدمات وخاصة في مجال الإنترنت لخدمة المحافظة.

// انتهى //

23:14ت م

0272





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يستقبل مدير قطاع الاتصالات بالجبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.