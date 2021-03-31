السعودية اليوم / تعليم ظهران الجنوب يدعو للمشاركة في مسابقة «مدرستي تبرمج»



ظهران الجنوب 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واس

دعت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب الطلاب والطالبات وجميع منسوبيها من المعلمين والمعلمات للمشاركة في المسابقة السنوية « مدرستي تبرمج » في نسختها الأولى التي تنطلق على مستوى المملكة خلال الفصل الدراسي الثاني من هذا العام 1442هـــ .

وأوضح مدير التعليم سعيد هباش الوادعي أن المسابقة قسمت على مرحلتين، المرحلة الأولى تهدف لتفعيل "ساعة برمجة" لتعزيز ثقافة البرمجة التي تطبق في الفصل الدراسي الحالي من العام 1442، أما المرحلة الثانية فتعرض مشروعات "التصميم الإبداعي" لتشجيع الابتكار وإنتاج البرمجيات وتبدأ في الفص الأول من العام الدراسي القادم 1443هـ ـ

وبيّن أن إدارة تعليم ظهران الجنوب عمدت إلى تنفيذ البرامج التدريبية للمدربين والمدربات من المعلمين والمعلمات على تفعيل ساعة برمجة في مرحلتها الأولى.

وأشار إلى أن المسابقة تأتي بهدف تعزيز ثقافة البرمجة والابتكار وإنتاج البرمجيات وتوظيفها لدى الطلبة والمعلمين المعلمات, إضافة إلى تنمية مهارات تفكير الطلبة بأنماط أكثر تشويقًا وارتباطًا بالحياة اليومية وإلى جانب تأهيلهم للمسابقات العالمية.

// انتهى //

23:13ت م

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