السعودية اليوم / المملكة المتحدة تسجل 4040 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لندن 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واس

سجلت المملكة المتحدة 4040 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,341,736، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 126,670.

// انتهى //

22:46ت م

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لندن 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسسجلت المملكة المتحدة 4040 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 56 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,341,736، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 126,670.// انتهى //22:46ت م0265

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