شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأربعاء.. أتربة على الشرقية ورياح نشطة على المدينة وحائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر اليوم الأربعاء، تنبيها حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة على بعض مناطق المملكة.

ونبهت هيئة الأرصاد من حدوث نشاط في الرياح السطحية، وتدنّ في مدى الرؤية، بجانب أتربة مثارة على المنطقة الشرقية، تشمل مناطق (الخفجي – حفر الباطن- قرية العليا)، وبعض المناطق المفتوحة و الطرق السريعة، وتبدأ الحالة في الـ 10 من صباح اليوم وستستمر حتى الساعة الـ ٦ مساء.

وفي منطقة المدينة المنورة، وخاصة (ينبع) تحدث رياح نشطة، يصاحبها تدني في مدى الرؤية، بجانب ارتفاع في الأمواج، من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الـ 6 مساء.

ومن الساعة الـ 10 صباحا وحتى الـ ٨ مساء، تشهد مناطق حائل (الحائط - السليمي - الشملي - الشنان - الغزالة - بقعاء - حائل - سميراء – موقق)، رياح نشطة وسحب رعدية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية.