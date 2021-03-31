شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة لدى أيرلندا تشدد على المواطنين الالتزام بتعليمات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أيرلندا، المواطنين السعوديين، إلى الالتزام والتقيد بتعليمات وإجراءات الحكومة الإيرلندية، الخاصة بالتخفيف التدريجي لبعض القيود المتبعة لمكافحة انتشار جائحة كورونا.

وأوضح الحساب الرسمي لسفارة المملكة على تويتر، أن الإجراءات ستدل حيّز التنفيذ اعتباراً من ١٢ أبريل، مؤكدة أن التقيّد بتلك التعليمات، حفاظاً على سلامتهم وعدم التعرض للمساءلة القانونية، منوهة أنه في حال الطوارىء يرجى الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة.

وبينت أن أهم ما جاء في تخفيف القيود هو عودة الطلاب للمدارس بشكل كامل، بجانب السماح بالاجتماع بعائلة واحدة فقط على أن يكون في أماكن عامة، وكذلك السماح بالسفر داخل المقاطعة أو في نطاق ٢٠ كم من المنزل في حال تجاوز حدود المقاطعة.