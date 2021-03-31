محمد الفلاح - السعودية: أمن مصر والسودان المائي جزء من الأمن العربي

الأربعاء 31 مارس 2021

أكدت السعودية دعمها ومساندتها لمصر والسودان، مشددة على أن "أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي".



كما أعلنت المملكة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) صباح الأربعاء، دعمها ومساندتها لأي مساع تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف.

وشددت السعودية على ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة في أقرب وقت ممكن، وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معا.