اخبار السعوديه

السعودية: أمن مصر والسودان المائي "جزء من الأمن العربي"

0 نشر
السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن : أمن مصر والسودان المائي "جزء من الأمن العربي" والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السعودية: أمن مصر والسودان المائي جزء من الأمن العربي

الأربعاء 31 مارس 2021

أكدت السعودية دعمها ومساندتها لمصر والسودان، مشددة على أن "أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي".

 

كما أعلنت المملكة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) صباح الأربعاء، دعمها ومساندتها لأي مساع تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف.

 

وشددت السعودية على ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة في أقرب وقت ممكن، وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معا.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا