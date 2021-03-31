شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يقر نظام التبرع بالأعضاء البشرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس الوزراء، على نظام التبرع بالأعضاء البشرية، وميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي، والترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، واتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة العالمية بشأن إنشاء مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الشرق الأوسط، مقره الرياض.

وأقر المجلس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، خلال جلسته امس -عبر الاتصال المرئي-، تعديل اسم «المعهد الملكي للفنون» الوارد في الاستراتيجية الوطنية للثقافة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم «414» وتاريخ 19/7/1440هـ، ليكون «المعهد الملكي للفنون التقليدية»، والموافقة على ترتيباته التنظيمية، واعتماد الحسابات الختامية لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وجامعة نجران، وجامعة الباحة.

وأطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس، على فحوى لقائه -أيده الله-، رئيس وزراء جمهورية العراق مصطفى الكاظمي، وما تضمنه من التأكيد على الروابط والوشائج الراسخة والتاريخية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، والاتفاق على توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية؛ بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والسعي المشترك لإرساء دعائمه.

ثم اطّلع مجلس الوزراء، على مضمون الاتصال الهاتفي بين صاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظه الله-، ورئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني، ونتائج اجتماعه مع مستشار الدولة في جمهورية الصين الشعبية وزير الخارجية وانغ يي، وما جرى خلالهما من استعراض أوجه العلاقات ومجالات التعاون المشترك والفرص الواعدة لتطويرها في شتى القطاعات.

دور ريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة

بارك مجلس الوزراء، ما أعلنه صاحب السمو الملكي ولي العهد، بشأن مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة، ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، تحقق المستهدفات العالمية، وذلك تعزيزاً للجهود البيئية القائمة في المملكة وفق رؤية 2030، وانطلاقاً من الدور الريادي لها تجاه القضايا الدولية المشتركة، واستكمالاً لما قامت به لحماية كوكب الأرض خلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين العام الماضي.

تحقيق أهداف «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»

أوضح وزير الإعلام المكلف د. ماجد بن عبدالله القصبي، أن مجلس الوزراء، أعرب عن تقديره لما عبرت عنه الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط، من استعدادها للعمل مع المملكة لتحقيق أهداف «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، التي ستعود بالنفع للمنطقة والعالم، بما تتضمنه من مبادرات طموحة، تستهدف تخفيض انبعاثات الكربون وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة وتحسين كفاءة إنتاج النفط ورفع معدلات الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة.

التأكيد على إدانة الميليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين

تناول مجلس الوزراء، جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها، مجدداً التأكيد على إدانة المملكة للمحاولات المتواصلة التي تقوم بها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، ومنها الاعتداء التخريبي الجبان على محطة توزيع المنتجات البترولية بجازان، وأن ھذه الاعتداءات، التي تُرتكب ضد المنشآت الحيوية، لا تستهدف المملكة ومنشآتها الاقتصادية فحسب، وإنما عصب الاقتصاد العالمي وأمن صادراته وإمداداته النفطية، والتأثير على الملاحة البحرية.

وشدد المجلس في هذا السياق، على أن المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية؛ بما يحفظ أمن الطاقة واستقرار إمداداتها والصادرات البترولية والتجارة العالمية، ووقف تلك الاعتداءات التي تُعد استمراراً للوصاية الإيرانية على القرار السياسي والعسكري للميليشيات بما يحقق أجندتها التخريبية لنشر الفوضى وتقويض الأمن الإقليمي والدولي، وتأكيداً لرفض ميليشيا الحوثي الإرهابية لمختلف الجهود السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية لاسيما بعد إعلان مبادرة المملكة للسلام.

تهنئة مصر بنجاح تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

جدد مجلس الوزراء، دعم المملكة للجهود الرامية إلى ضمان انسياب حركة الملاحة والتجارة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية في قناة السويس، والتهنئة لجمهورية مصر العربية بنجاح تعويم السفينة الجانحة، وإعادة حركة الملاحة البحرية الدولية إلى مسارها الطبيعي.

اهتمام وعناية مستمرة بالتعليم

عد مجلس الوزراء، الأمر الكريم بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني لجميع مراحل التعليم والانتهاء منها قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك، امتداداً للنهج الحكيم الذي تتبناه القيادة -رعاها الله- من أن الإنسان أولاً، ومقدم في اهتماماتها وقراراتها بما يحقق مصالحه والمشاركة في تنمية وطنه، كما يعكس ما يحظى به التعليم من اهتمام وعناية مستمرة كان لها بالغ الأثر خلال جائحة كورونا في مواصلة العملية التعليمية عن بُعد.

توسع في حملة التطعيم باللقاحات في عموم المناطق

استعرض مجلس الوزراء، مستجدات جائحة كورونا محلياً وعالمياً في الجانبين الصحي والوقائي، والجهود المبذولة في المملكة لحماية الصحة العامة للمجتمع، والسعي لعودة الحياة لطبيعتها، والتوسع الكبير في حملة التطعيم باللقاحات في عموم المناطق، مجدداً التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة.

متابعة أمنية استباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية

قدّر مجلس الوزراء، الجهود والمتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، وإسهام المديرية العامة لمكافحة المخدرات والهيئة العامة للجمارك في حماية أفراد المجتمع من هذه الآفة، وذلك إثر إحباط محاولة تهريب أكثر من «10» ملايين قرص إمفيتامين.

واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، والتقارير السنوية لوزارة الدفاع، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وهيئة حقوق الإنسان، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تباحث مع أوزبكستان في تطوير الثروة الحيوانية

فوض مجلس الوزراء، وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير البيطرة والثروة الحيوانية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لتطوير البيطرة والثروة الحيوانية في جمهورية أوزبكستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تنفيذ الرؤية السعودية ــ اليابانية «2030»

وافق مجلس الوزراء، على بروتوكول ملحق بمذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان حول تنفيذ الرؤية السعودية ــ اليابانية «2030».

تعاون مع سنغافورة في التقنية المالية والابتكار

فوض مجلس الوزراء، محافظ البنك المركزي السعودي -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال التقنية المالية والابتكار بين البنك المركزي السعودي في المملكة العربية السعودية وسلطة النقد السنغافورية في جمهورية سنغافورة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

سارة السحيمي عضوا بمجلس المؤسسة العامة للخطوط الجوية

وافق مجلس الوزراء، على تعيين سارة بنت جماز بن عبدالله السحيمي، عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية -ممثلة عن القطاع الخاص-.

إلغاء النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون

وافق مجلس الوزراء، على إلغاء النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم «م/3» وتاريخ 17/5/1415هـ.

”الخليج 365” تهنئ

وافق مجلس الوزراء، على ترقيات وتعيين للمرتبتين «الخامسة عشرة» و«الرابعة عشرة»، وتعيينات على وظيفة «وزير مفوض».

وتهنئ ”الخليج 365” المترقين وهم: عبدالمحسن بن نايف بن حشر بن حميد إلى وظيفة «وكيل إمارة منطقة» بالمرتبة «الخامسة عشرة» بإمارة منطقة المدينة المنورة، وسعود بن عبدالعزيز بن محمد السلمه إلى وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة الداخلية، ومحمد بن عبدالله بن عمر آل الشيخ إلى وظيفة «وكيل الوزارة المساعد لشؤون أصول المساجد وأوقافها» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وحمد بن محمد بن فهد الرميح إلى وظيفة «مدير عام إدارة الموارد البشرية» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأحمد بن إبراهيم بن عبدالله الزويهري إلى وظيفة «مدير عام مكتب وزير الدولة» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفهد بن سعيد بن عبدالهادي الحقباني إلى وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بدارة الملك عبدالعزيز.

كما تهنئ المعينين على وظيفة «وزير مفوض» في وزارة الخارجية وهم: صقر بن سليمان بن حمدي القرشي، ومحمد بن عبدالله بن محمد العجمي، وصالح بن عبدالله بن عبدالرحمن النويصر، ومحمد بن فؤاد بن نوري جستنيه، وماجد بن عبدالرحمن بن مرثع العتيبي، ومعيض بن عيد بن معيض السلمي، وفراج بن نادر بن فراج الدوسري، ووجدي بن حسن بن معتوق محرم، وسعود بن مشبب بن محمد آل مساعد، وسلطان بن محمد بن عيسى حسين مهاوش، وعبدالهادي بن عبيدان بن رايد العتيبي، وعامر بن علي بن أحمد الشهري.

وتعيين محمد بن سعد بن محمد البيز على وظيفة «مدير عام التعليم الأهلي» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة التعليم.