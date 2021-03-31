شكرا لقرائتكم خبر عن 54 رحلة لقطار الحرمين السريع يوميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يرعى الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم، حفل إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويزور محطة قطار الحرمين السريع بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بالتزامن مع انطلاقة أولى الرحلات اليوم.

وأوضح وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، م. صالح الجاسر، أن الرحلات التي ستنطلق -بمشيئة الله- بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، تشمل المرور بمحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.

وبيَّن أن قطار الحرمين بانطلاقته الجديدة سيعمل بكامل طاقته، حيث تصل قدرة النقل اليومية إلى 54 رحلة، ومعها سينقل القطار الواحد 417 مسافرًا بسرعة تصل إلى 300 كلم/‏‏ ساعة، بما يراعي الكثافة العالية التي يشهدها موسم العمرة في شهر رمضان ، وتزايد الإقبال على الرحلات خلال موسم عيد الفطر.