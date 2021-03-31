شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وزراء يبرزون محاور «السعودية الخضراء».. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُعقد مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، الذي يشارك فيه كلٌ من وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، ووزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.

ويتناول المؤتمر أبرز المستجدات والقضايا الراهنة، وأهم محاور مبادرة «السعودية الخضراء» ومبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» اللتين أعلن سمو ولي العهد -يحفظه الله- عن قرب إطلاقهما، بالإضافة إلى تفاصيل برنامج «صنع في السعودية»، وتطورات القطاع الصناعي في المملكة.

ويعقد المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، بهدف رفع مستوى التواصل، من خلال إبراز المستجدات والقرارات الحكومية وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.