شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير طائرتين حوثيتين مفخختين تجاه جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، عن اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه المملكة.

وأوضح أنه تم اعتراض إحدى الطائرتين بالأجواء اليمنية، والأخرى قبل محاولة استهداف المدنيين بجازان.

وأكد استمرار محاولات الميليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، موضحا أنه يتم اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.