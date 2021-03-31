شكرا لقرائتكم خبر عن «تعرف وساهم» تدعم المحتاجين حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، حملة تبرعات لمساعدة الفئات المحتاجة حول العالم بعنوان «تعرَّف وساهم»، وتستهدف دعم برامج السلال الغذائية، ورعاية الطلاب والمدرسين وتجهيز المدارس، ورعاية الأمومة والطفولة، ومكافحة العمى، وإجراء الجراحات العامة والمختصة، وتجهيز مراكز غسيل الكلى، ومكافحة جائحة كورونا ، وكفالة الأيتام، وتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات، ودعم المزارعين والصيادين، وتجهيز المخيمات وحفر الآبار، وتوفير كسوة الشتاء وكسوة العيد، وتوزيع السلال الغذائية الرمضانية، ويجري تقديم تلك البرامج في العديد من الدول ذات الاحتياج حول العالم.

وتستهدف الحملة التي تستمر 50 يوما تجسيد الدور الإنساني النبيل للمملكة وترسيخ مسيرتها الإنسانية، ودعم وجود ومشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة في جميع المجالات الخيرية والإنسانية عالميا.