شكرا لقرائتكم خبر عن تفاعلا مع مبادرتي ولي العهد.. دائرة نيابية لجرائم البيئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلاقا من مبادرتي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد -حفظه الله- « السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، أصدر النائب العام الشيخ سعود المعجب قراراً بإنشاء دائرة تختص بالتحقيق في جرائم البيئة بهدف تعزيز الحماية الجنائية للبيئة ومكوناتها الطبيعية في ظل التنظيمات الحديثة، التي تعنى بالجوانب الوقائية والإجرائية كنظام الزراعة الصادر حديثاً والمنطوي على إسناد اختصاص التحقيق والادعاء في مخالفات أحكام المادتين «28، 29»، للنيابة العامة.

‏وتتولى الدائرة المستقلة الجديدة التحقيق في قضايا البيئة الأمر الذي من شأنه تعزيز التدابير والإجراءات، التي تحد من الممارسات المجرّمة والمؤثرة سلباً على البيئة والمناخ، وسيكون من بين اختصاصاتها التحقيق في جميع الأنماط والسلوكيات الإجرامية، التي تهدد الاستقرار المناخي والاستدامة البيئية في ظل منظومة جزائية واحدة‏.