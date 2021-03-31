شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميا برمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تسخير كامل طاقتها التشغيلية لخدمة المعتمرين هذا العام بإجمالي 9322 من الكوادر البشرية، موزعين بنسب محددة على 5 ورديات، كما حرصت في دليل وسياسات خطة الطوارئ على تنظيم أخذ اللقاح والفحص الدوري لجميع العاملين والعاملات بالمسجد الحرام.

لافتة إلى أنه سيجري غسل وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميًا، بما يقارب 60000 لتر من مواد التطهير الصديقة للبيئة، و86400 لتر ماء، وما يزيد عن 270 معدة ومضخة وجهازًا يعملون معًا من أجل تهيئة مناخ صحي وتعبّدي آمن لقاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، وأشارت الرئاسة إلى أنه سيتم توزيع وجبات الإفطار الفردي بالتعاون مع إمارة منطقة المكرمة ممثلة بلجنة الرفادة والسقاية، مع التأكيد على منع إدخال وجبات السحور.

وتحرص الرئاسة العامة على تطبيق الإجراءات الاحترازية لموسم رمضان المبارك لهذا العام في المصليات المخصصة لتأدية الصلوات المفروضة والتراويح والقيام، من خلال وضع الملصقات الإرشادية وتطبيق مسافات التباعد الجسدي، والتأكيد على لبس الكمامة وتعقيم المصليات قبل كل صلاة وبعدها.

وتؤكد الرئاسة ضرورة الالتزام بالحجز للعمرة والصلاة عبر تطبيق «اعتمرنا»، وتحميل وتفعيل تطبيقي «توكلنا» و«تباعد»؛ حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن، وذلك في مواقع مصليات شرفات الدور الأول المطلة على الكعبة المشرفة، ومصليات الدور الأول من توسعة الملك فهد، وسطح وقبو توسعة الملك فهد، والتوسعة السعودية الثالثة كاملة بساحتها الخارجية والساحة الشرقية، وتخصيص صحن المطاف للمعتمرين، وتخصيص مصليات بالدور الأول لأداء سنة الطواف.